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रोशन होंगी रोड लाइटें:रावलियावास बाईपास तक स्ट्रीट लाइटों की सौगात आज मिलेगी

डेगाना2 घंटे पहले
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  • दीपावली पर्व से एक दिन पहले ही रोशन हो जाएगी रोड लाइटें

दीपावली के अवसर पर डेगाना की अजमेर रोड रोशनी से जगमगायेगी। जिसे लेकर नगरपालिका डेगाना द्वारा जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। अधिशाषी अधिकारी सुनिल चौधरी ने जानकारी देकर बताया कि डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा के निर्देशन में डेगाना के बाबा रामदेव चौराहे से लेकर रावलियास बाईपास सड़क तक बने डिवाइडर के बीच नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। जिसे आज शुक्रवार को पूरा कर लिया जाएगा। और दीपावली पर्व पर सड़क रोशनी से जगमगायेगी।

इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में कृषि मंडी बाईपास और नागौर रोड पर भी डिवाइडरों का निर्माण कराने के बाद स्ट्रीट लाईटें लगाई जाएगी। साथ ही ईओ चौधरी ने जानकारी दी कि डिवाइडरों के बीच में फूलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं।

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