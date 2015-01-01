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कामरेड नेता 4 दिन बाद पहुंचे डीडवाना:किसान आंदोलन में भाग लेने का किया आह्वान

डीडवाना6 घंटे पहले
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माकपा जिला पदाधिकारी भागीरथ यादव किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान आन्दोलन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर 4 दिन तक सभा को संबोधित कर गांव सुदरासन पहुंचकर किसानों काे हकीकत से रूबरू कराते हुए कहा कि यह आन्दोलन निश्चित रूप से किसानों की जायज मांगों को लेकर है।

भागीरथ यादव ने बताया कि 4 दिन प्रवास के दौरान मैंने अपनी आंखों से देखा है कि देश भर के किसान भयंकर ठिठुरती ठंड में कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए संघर्ष कर रहे हैं मगर केन्द्र की मोदी सरकार ने हठधर्मिता बना ली है जो आमजन के लिए आने वाले समय में घातक है।

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