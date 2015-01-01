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जांच:मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका पर एसीबी में परिवाद

डीडवाना2 घंटे पहले
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  • जांच टीम का गठन, मनरेगा उपशासन सचिव करेंगे जांच

मनरेगा कार्य में फर्जी हाजरी दिखाकर गबन करने का एक मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार उपखण्ड क्षेत्र के गांव ग्राम पंचायत आगुन्ता में फर्जी तरीके से मस्टररोल में नाम दर्ज कर कई लोगों के नाम फर्जी हाजरी दिखाकर पैसों का गबन किया गया है, जिसमें दूसरी शादी कर वर्षों पहले जाने वाली महिला और प्रवासी भी शामिल है, जो मस्टररोल में दर्ज तारीख में गांव में मौजूद नहीं थे और उनके नाम से पैसा उठाकर सरकारी गबन किया गया है।

इस मामले में ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक पर आरोप लगाया है कि टांका निर्माण मे भ्रष्टाचार करके 3 लाख 60 हजार रुपये की राशि 2 टांको में बिना मेड बंदी किये उठाकर गबन किया गया है। एक दर्जन से अधिक ग्रामवासियों ने एसीबी में मामला दर्ज करवाते हुए बताया है कि गौ चर भूमि पर बिना कट्टाणी रास्ते के ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाकर गौचर भूमि को नुकसान पहुंचाया गया है और इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

इसके अलावा ग्राम पंचायत में निर्मित सीसी सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग कर गड़बड़ी की गई है। बताया जा रहा है कि बगैर नालियों के निर्माण किये भुगतान तक उठा लिया गया जबकि आज भी गांव में पानी सड़कों पर बह रहा है। ग्रामीणों ने अपने खेतों में नरेगा कार्य से पूर्व सरपंच द्वारा लापरवाही की गई और निर्माण कार्य नहीं किया गया तो मजबूरन शिकायत एसीबी सहित कलेक्टर व पंचायत राज विभाग में करवाई गई।

इसको 8 महीन बीत चुके हैं मगर इसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां तक कि पूर्व सरपंच द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी भी दी जा रही है। इस मामले में सीएम पोर्टल पर एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद पंचायत समिति विकास अधिकारी अर्चना मौर्य कुछ हरकत में आई है और एक जांच दल गठित कर मनरेगा मे हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाकर गबन की राशि पूर्व सरपंच व ग्रामसेवक से वसूल करने की बात कही है।

ग्रामीणो का आरोप है कि जिस अधिकारी के हाथों से पूर्व सरपंच को भुगतान किया गया है तो क्या जांच सही होगी या नहीं होगी। एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद ग्रामीणजन मान रहे हैं कि न्याय मिल सकता हैं। बुड़ोद निवासी जगदीश राम व अन्य ग्रामवासियों द्वारा 3 नवम्बर को एसीबी में मामला दर्ज करवाया गया था जिसमें सभी सबूत भी प्रस्तुत किये हैं। मनरेगा मे भ्रष्टाचार की शिकायतें कई बार मिली है मगर एसीबी में परिवाद डीडवाना क्षेत्र में पहली बार दर्ज हुआ है।

इस मामले में मनरेगा उपशासन सचिव राजस्थान सरकार के बीपी शर्मा ने भास्कर को बताया कि परिवाद दर्ज हुआ है तो एसीबी निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करेगी और हमारे पास भी अगर शिकायत आयेगी तो जांच करवाकर कानून की पालना के तहत कार्यवाही की जायेगी। यहां तक कि मैं स्वंय डीडवाना जाकर इस मामले की जांच करूंगा।

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