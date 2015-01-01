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ज्ञापन:डीडवाना में अवैध रूप से की गई तह बाजारी हटाने की मांग

डीडवाना3 घंटे पहले
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डीडवाना नगर पालिका के पार्षद नासिर कुरैशी ने पालिका अधिशाषी अधिकार मुकेश कुमार सैनी को एक ज्ञापन देकर उपाध्याय सर्किल से लेकर नगरपालिका के मुख्य द्वार तक अवैध रूप से तह बाजारी को हटाये जाने की मांग की है।

दिए गए ज्ञापन में बताया कि गत भाजपा सरकार द्वारा नगर के सौन्दर्यकरण के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर कुचामन रोड होते हुए मेगा हाईवे रिडकोर के अशोक स्तम्भ तक रास्ता चौड़ा किया गया था जो 7 डी के नाम से जाना जाता है।

सड़क के बीच में डिवाईडर लगाये गये थे और दोनों तरफ फुटपाथ भी बनाया गया था मगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से उपाध्याय सर्किल से लेकर नगर पालिका के मुख्य द्वार तक सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से तहबाजारी के रूप में लोगों ने दुकानें बनाकर कब्जे कर लिये है जो सौन्दर्यकरण को ही नहीं बिगाड़ रहे बल्कि चौड़े किये गये रास्ते को भी अवरूद्ध कर रहे हैं।

गत सरकार ने यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं नगर के विकास के लिए सड़कें चौड़ी की थी परन्तु जबसे नई सरकार बनी है और वर्तमान पालिका बोर्ड बना है तब से तहबाजारी के रूप में अनेक दुकानदार अस्थाई दुकानें सड़क के दोनों तरफ लगाकर सम्पूर्ण मार्ग को अवरूद्ध कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार मार्ग अवरूद्ध रहा तो आने वाले दिनों में बड़ा आन्दोलन भी करना पड़ेगा। ज्ञापन की प्रति जिला कलेक्टर नागौर, अजमेर संभागीय आयुक्त व एसडीएम को भी दी गई है।

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