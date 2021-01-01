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सहायता:70 परिवार को राशन सामग्री के साथ 100 कम्बल का किया गया वितरण

डीडवाना2 घंटे पहले
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  • सफा एज्यूकेशन वेलफेयर सोसायटी की ओर से की जा रही है मदद

सफा एज्यूकेशन वेल्फेयर सोसायटी द्वारा रविवार को राशन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान महासचिव मोहम्मद रफीक रंगरेज ने बताया कि 70 परिवारों को राशन सामग्री और मुस्लिम ब्रदर्स यूके की तरफ से 100 कम्बल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. संजय खान ने कहा कि इससे अच्छा कार्य कोई और नहीं हो सकता जो गरीबो को हर महीने राशन देते है और उन परिवारों का ख्याल रखते है। उन्होंने कहा कि हम सब को मिलकर मदद के लिए आगे आना चाहिए।

गुलशेर खां पठान ने कहा कि संस्था का कार्य वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है जो हर महीने राशन देती है जो 12 साल से लोगों की मदद कर रही है। वहीं भंवरु खां की मदद से मुस्लिम ब्रदर्स यूके की तरफ से 100 कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान कृष्ण मुरारी सर्राफ, अब्दुल हमीद खां पठान, इकबाल, अबरार अफगान, मोहम्मद साईद, सिकंदर रंगरेज, नासिर मुन्ना आदि मौजूद रहे।

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