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निरीक्षण:न्यायिक अधिकारियों ने रेन बसेरों का किया औचक निरीक्षण

डीडवाना6 घंटे पहले
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  • व्यवस्था में सुधार करने के दिए निर्देश, सर्दी की व्यवस्थाएं देखी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के आदेशानुसार ताल्लुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व एडीजे सुरेश कुमार चौहान एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायण प्रसाद द्वारा रेन बसेरों का निरीक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये गए।

जानकारी के अनुसार दोनों न्यायिक अधिकारी डीडवाना न्यायिक क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा संचालित दीन दरवाजा के पास सामुदायिक भवन व दशहरा मैदान में सामुदायिक भवन में बने रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया।

दोनों अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दुरूस्थ करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा भयंकर सर्दी के प्रकोप को देखते हुए प्राप्त संख्या में रेन बसेरे खोले जाने के साथ-साथ समुचित देख-रेख व निगरानी सुनिश्चत करने के निर्देश देते हुए कहा कि ठंड में कोई बेघर व जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति खुले में सोने के लिए मजबूर नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जाये। सरकार द्वारा रेन बसेरों में दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित की गई है जो शत प्रतिशत लागू हो।

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