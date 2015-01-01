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सेवा:मेघवाल समाज ने मृत्यु भोज नहीं करने का लिया निर्णय

डीडवाना4 घंटे पहले
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  • समाज को जागरूक करने का भी लिया संकल्प

उपखण्ड क्षेत्र के गांव चान्दबासनी में मेघवाल समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के मौजीज व युवा लोगों ने भाग लिया। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा मृत्यु भोज पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हुए चांदबासनी मेघवाल समाज ने मृत्यु भोज व पैरावणी पूर्णतया बंद करने का निर्णय लिया तथा समाज के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि न तो मृत्यु भोज करेंगे और न पेरावणी लेंगे और न ही पेरावणी देंगे।

इस मौके पर राजूराम चान्दबासनी, बालूराम मेघवाल, रेवंतराम सानेल, पप्पू ठेकेदार, प्रभुराम, धनाराम, पूर्णाराम, बाबूलाल, भैराराम, मोटाराम, प्रभुराम कटारिया, गोविंदराम, भंवरलाल, योगेंद्र सानेल, नरसाराम, प्रेमाराम, प्रहलाद सहित समाज के अनेक लोगों ने भविष्य में कभी भी मृत्युभोज व पेरावणी नहीं करने की शपथ ली।

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