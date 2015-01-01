पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मीटिंग:पेयजल समस्या को लेकर आज होगी बैठक

डीडवाना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • एसडीएम पहुंचे मंडाबासनी, निरीक्षण करते हुए दिए दिशा-निर्देश

मण्डाबासनी में पेयजल संकट को लेकर लोगों द्वारा लम्बे समय से पैसे देकर पानी खरीदने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार अवगत कराने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर भास्कर में प्रकाशित खबर के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया और एसडीएम अंशुल सिंह बेनीवाल विभागीय अधिकारियों के साथ गांव मण्डाबासनी शुक्रवार को पहुंच गए। गांव मण्डाबासनी में विभागीय स्तर पर किसी भी घर में पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है।

अवैध कनेक्शन के चलते अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को जीएलआर में पानी नहीं पहुंचने पर पानी के लिए तरसना पड़ता है और टैंकरों से पानी मंगवा पड़ता है। भास्कर की खबर के बाद कलेक्टर के निर्देश से एसडीएम अंशुल सिंह बेनीवाल, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता गोविन्द प्रसाद बेरा व कनिष्ठ अभियंता मीणा के साथ गांव पहुंचे। एसडीएम ने जमीनी हकीकत को जाना, जिसमें देखा गया कि अनेक घर ऐसे हैं जो अभी भी पीने के पानी से वंचित है जो जीएलआर बने हुए है उनमे पानी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बीच रास्ते में ही अवैध कनेक्शन व बूस्टर चलने के कारण पानी की गति शून्य हो जाती है।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि जो कनेक्शन दिए गए है वह नगर विभाग के है। जलदाय विभाग व नहर विभाग में आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। एसडीएम ने दोनों विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हो और उन ग्रामीणजनों को भी बुलाया गया है, जिनको वास्तविक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीनों में सामंजस्य बनाकर पानी की लाइन डालने या अन्य रूप से समाधान किया जाने की बात शनिवार को बैठक में होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें