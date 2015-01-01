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मिलावटी:शुद्ध के लिए युद्ध अभियान रहेगा जारी - जांगिड़

डीडवाना2 घंटे पहले
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राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश मे आमजन को मिलावटी रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत विशेष टीमों का गठन किया गया है।

बुधवार को गठित विशेष टीम द्वारा डीडवाना के बाजार में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व मे सैम्पल भरने की कार्यवाही की गई। जांगिड़ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार दीपावली पर्व को ध्यान मे रखते हुए यह कार्यवाही की जा रही है जो निरंतर जारी रहेगी। टीमों का गठन कर कार्यवाही की जा रही है। बुधवार को की गई कार्यवाही के दौरान अनेक दुकानदारों ने टीम के आने पर अपनी दुकानें बंद कर दी। ऐसे दुकानदारों की जानकारी लेकर शीघ्र ही विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

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