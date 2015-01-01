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परंपरा:महिलाएं आज निभाएंगी मांडना मांडने की परंपरा

डीडवाना2 घंटे पहले
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  • डीडवाना में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मांडना मांडती है महिलाएं, वर्षों पुरानी परंपरा आज भी कायम

नगर में दीपावली की रौनक से पूरा बाजार जगमगा रहा है, शनिवार को दीपावली पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इससे पूर्व शुक्रवार को मुख्य बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भव्य रोशनी की जाएगी। शहर की प्राचीन परम्परा में दीपावली के एक दिन पहले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर घर की महिलाएं सज-संवर कर अपनी-अपनी दुकानों पर जाती है और दुकानों की चौखट पर विभिन्न डिजाइनों के लाल व सफेद (गेरु व मुल्ड) मिट्टी से माण्डने मांडती है।

पुराने लोगों का कहना है कि डीडवाना में महिलाएं पहले घर के बाहर नहीं निकलती थी और पर्दे में रहती थी। यही एक दिन ऐसा था जिसमें केवल महिलाएं अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाती थी और इसी दिन घर के बाहर निकलती थी। वर्षों से चली आ रही यह परम्परा आज भी कायम है। इसके तहत शुक्रवार रात्रि को महिलाएं प्रतिष्ठानों पर मांडने मांडेगी। इसके लिए नगर पालिका की ओर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर श्रेष्ठ मांडने बनाने वाली महिलाओं को पारितोषिक भी दिया जाएगा।
कोलकाता व डांडेली में भी जारी है यह परम्परा
यह परम्परा भारत में बहुत कम स्थानों पर है और जहां भी है वहां डीडवाना के नागरिकों की संख्या अधिक है, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीडवाना ओली के नाम से स्थित इलाके में यह परम्परा आज भी है। वहीं कोलकाता के रिछड़ा, बावरिया के बांगड़ नगर एवं कर्नाटक के डांडेली के बांगड़ नगर में आज भी यह परम्परा इसी प्रकार से चल रही है।

यही परम्परा डीडवाना में वर्षों से चली आ रही है, जिसमें महिलाएं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाती है, जहां मांडना मांडने के बाद सभी को मिठाई खिलाई जाती है। उल्लेखनीय है कि रोशनी के पर्व दीपोत्सव के तहत जिले के डीडवाना में मांडना मांडने की परंपरा वर्षों पुरानी है और इस परंपरा को आज भी बखूबी निभाया जाता है। कोलकाता व डांडेली में भी कई जगह दीपावली से एक दिन पहले यह परंपरा निभाई जाती है।

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