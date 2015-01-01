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कोरोना:रिमांड पर लिया आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव

गोटन2 घंटे पहले
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पुलिस रिमांड में लिया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। आरोपी की गुरुवार को कोरोना जांच की रिपोर्ट आई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अहमदाबाद निवासी को नागपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उसे न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया गया था।

जानकारी के अनुसार बुधवार को न्यायालय में पेश करने से पूर्व उसकी कोविड जांच करवायी तो वह कोरोना पॉजिटिव आया। अब उसका पूरा पूरा ध्यान रखा रहा है।

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