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हिदायत:उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ने दी हिदायत

गोटन2 घंटे पहले
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डिस्कॉम ने गंठिया व बासनी सेजा में दो जनों के यहां पहुंच उन्हें बकाया राशि 14 लाख तुरंत जमा कराने की हिदायत दी है। श्रवणराम अधिशासी अभियंता नागौर, ओमप्रकाश ढाका सहायक अभियंता गोटन व सुनील चौधरी कनिष्ठ अभियंता गोटन की टीम ने बासनी सेजा निवासी दयाल राम ग्राम की बकाया राशि 6.91 लाख व गंठिया निवासी सीताराम को बकाया राशि 7 लाख जमा करवाने को कहा। इस पर उपभोक्ताओं ने 3 दिन का समय मांगा। टीम ने हिदायत देते हुए कहा कि 3 दिन में राशि जमा नहीं करवाने पर ट्रांसफार्मर व 11 केवी लाइन पूर्णत हटा दी जाएगी।

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