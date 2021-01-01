पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक आयोजित:खींवसर में किसान सभा की बैठक आज होगी

खींवसर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खींवसर उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड स्थित किसान सभा कार्यालय में किसान सभा की बैठक गुरुवार को आयोजित होगी। खींवसर में 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की जा रही है।

स बैठक में ग्रामीण इलाकों के किसान सभा के कार्यकर्ता के अलावा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। किसान सभा के तहसील अध्यक्ष चुनाराम पालीयाल ने बताया कि 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser