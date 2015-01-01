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बैठक:मेघवाल समाज की बैठक 20 दिसंबर को

खींवसर7 घंटे पहले
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खींवसर कस्बे के भीरा माजीसा मंदिर के परिसर में 20 दिसंबर को मेघवाल समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर बुधवार को मेघवाल समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकृति लेने की मांग की गई है। मेघवाल समाज द्वारा खींवसर तहसील क्षेत्र के बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन रखा गया है। बैठक में समाजसेवी लोगों को एकत्रित कर समाज में फैली कुरीतियों व कूप्रथाओं को रोकने के लिए 20 दिसंबर को विस्तृत चर्चा करते हुए गहन विचार विमर्श किया जाएगा।

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