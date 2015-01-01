पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फर्जीवाड़ा:ई-मित्र पर कार्रवाई, फर्जी तरीके से बना रहे थे दस्तावेज

कुचामन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने की कार्रवाई

लॉयन सर्किल के पास स्थित ई-मित्र धारक द्वारा फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर आमजन को देने की शिकायत मिलने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने निरीक्षण किया। प्रोग्रामर शिवराज सोनी ने बताया कि ई मित्र धारक की बार-बार शिकायत मिल रही थी कि ई मित्र संचालक मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाकर आमजन को दे रहा है। इस पर प्रोगामर शिवराज सोनी, सूचना सहायक विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर ई-मित्र धारक मुन्नाराम की दुकान का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि ई मित्र धारक द्वारा निरक्षर आमजन का फायदा उठाते हुए फर्जी रूप से पूर्व में जारी सरकारी दस्तावेजों को स्कैन करके कूटरचित रूप से एडिटिंग करके आमजन को मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार करके दिये जा रहे हैं एवं आमजन से ई मित्र सेवाओं की अधिक वसूली करवाता पाया गया। ई मित्र द्वारा बनाए गए सरकारी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किये जाने पर उक्त दस्तावेजों के टोकन अन्य नागरिकों के नाम पर पाए गए।

ई-मित्र धारक के विरूद्ध फर्जी रूप से सरकारी मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने एवं ई-मित्र सेवाओं की अवैध वसूली करने के कारण एफआईआर दर्ज करवाने एवं ई मित्र केन्द्र को स्थायी रूप से बंद करने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें