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सेवा:दीपावली पर्व काे लेकर कूकडाेद में पंचायत द्वारा साफ सफाई कार्य शुरू

बूडसू2 घंटे पहले
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  • सरपंच ने गांव की साफ सफाई व स्वच्छता में ग्रामीणाें काे याेगदान देने का आह्वान किया

ग्राम पंचायत कूकडाेद में दीपावली पर्व काे लेकर ग्राम पंचायत द्वारा चलाये जा रहे साफ सफाई अभियान का कार्य जाेराें पर है। सरपंच बिदामी देवी के निर्देशन में गांव के विभिन्न गली माेहल्लाें में ग्राम पंचायत द्वारा दीपावली पर्व के मद्देनजर सफाई का कार्य करवाया जा रहा है।

इस दाैरान कई महीनाें से जगह- जगह लगे गंदगी के ढेर व कीचड़ से सने रास्ताें काे ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी से समतलीकरण करवाने के अलावा गंदगी काे उठवाकर आबादी क्षेत्र से दूर डलवाने का काम जारी है। रास्ताें के बीच में आने वाली कंटीले झाड़ काे कटवाने के साथ ही नालियाे की भी पूरी सफाई करवाई जा रही है। सरपंच ने बताया कि जनता से किये गये वादे के अनुसार गांव काे साफ व स्वच्छ बनाना उनकी प्राथमिकता है। अभी काेराेना जैसी विश्वव्यापी महामारी सहित गंदगी में अनेक बीमारियां पनप रही है जाे मानव शरीर के लिये घातक हैं।

गांव की साफ सफाई व स्वच्छता में ग्रामीणाे का भी याेगदान जरूरी है। समाजसेवी श्रवणराम मलिन्दा ने बताया कि दीपावली पर्व काे लेकर खासताैर से चलाये जा रहे सफाई अभियान के तहत पंचायत के गांव उचेरिया, सूंथली, विजयपुरा आदि में भी जल्द साफ सफाई करवाई जायेगी।

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