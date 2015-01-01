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हादसा:ठठाना मीठड़ी में कोरोना से 85 साल के बुजुर्ग की मौत

कुचामन3 घंटे पहले
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  • कुचामन क्षेत्र में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव

कुचामन क्षेत्र में शुक्रवार को 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। राजकीय चिकित्सालय के डॉ. वीके गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को आई रिपोर्ट में डीडवाना रोड, दो मरीज कृषि मण्डी के पास, सूरज पोल गेट के पास व न्यू कॉलोनी व पांचवा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को 61 सैम्पल कोरोना की जांच के लिए नागौर भिजवाए गए है। कुचामन क्षेत्र में अब तक 374 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इसी तरह शुक्रवार को जिले में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए है।

कस्बे में शुक्रवार को रेगर मोहल्ले में कोरोना की वजह से एक वृद्ध की मौत हो गई। चिकित्सक योगेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कोरोना की वजह से एक 85 साल के वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध का उपचार कुचामन के अस्पताल में चल रहा था।

मृतक के शव का शुक्रवार को सुबह 7 बजे कोराेना गाइड लाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया। कोराेना से कस्बे में पहली मौत हुई है। वहीं चिकित्सक योगेश कुमार शुक्ल ने आमजन से अपील की है कि ग्रामीण व दुकानदार चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें।

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