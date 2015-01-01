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ये गलत है:दहेज में बाइक नही दी तो पत्नी को घर से निकाला

मौलासर2 घंटे पहले
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पांच साल पहले हुई शादी शुदा महिला ने अपने पति पर शादी में बाइक नही देने पर प्रताड़ित करने और घर से निकाल देने का मामला इस्तगासे के जरिये दर्ज करवाया है।

थाने के हैड कांस्टेबल बजरंग लाल ने बताया कि मनीषा पत्नी शिवराज वैष्णव पुत्री राजेन्द्र वैष्णव हाल मुकाम लादडिया ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी शादी परबतसर तहसील के हरनावा निवासी शिवराज के साथ 2015 में हुई थी जिसमे पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज देकर विदा किया। उसके पति शिवराज ने 50 हजार रुपये नकदी या फिर बाइक की मांग की, मांग पूरी नही होने पर स्त्रीधन हड़प कर घर से निकाल दिया। विवाहिता ने बताया कि 2 साल से अपने पीहर रहने को मजबूर है।

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