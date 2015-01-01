पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ज्ञापन:मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने की मांग को लेकर सीएम के नाम दिया ज्ञापन

कुचामन सिटी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कुचामन में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों सीएम से रखी मांग

मदरसा पैरा टीचर्स व मदरसा इस्लामिया सोसायटी ने मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने व उर्दू सहित अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ अन्यायपूर्ण पक्षपात करके जारी किये गए आदेशों को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2004 के आदेश की बहाली के साथ-साथ सरकारी स्कूल, कोलेजों में उर्दू अध्यापक, लेक्चरर के पद स्वीकृत करके उनकी नियुक्ति करने को लेकर एक नवम्बर को राजस्थान के चूरु शहर से दांडी गुजरात की तकरीबन 1081 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले शिक्षक शमशेर भालूखां की मांगों को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश से आवाजें उठ रही है। इसी सिलसिले में कुचामन में मदरसा पैरा टीचर्स और स्थानीय सामाजिक संस्था मदरसा इस्लामिया सोसायटी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि शमशेर खान की यात्रा का मकसद मदरसा पैरा टीचरों को नियमित कर तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान वेतन पर नियुक्ति देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 अ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घटित गुजराल समिति की रिपोर्ट की अनुपालना में मंत्री मण्डलीय समिति को रिपोर्ट के अनुसार निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी सरकुलर 2004 को अक्षरशः लागू करना, जिसमें अल्पभाषाएं उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी के शिक्षण सम्बन्धी दिशा निर्देश है।

इस दौरान अयूब शेख, खालिद खान, हबीब मौलानी, इमरान देवड़ा, इकबाल खान, आसिफ उस्मानी, उमरदराज खान, आमीन टाक, इसरार खान, ताहिर भाटी, आरिफ खान, इमरान खान सहित कई पैराटीचर मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें