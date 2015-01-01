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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:दूसरे दिन 5332 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा और 2588 रहे अनुपस्थित

कुचामन2 घंटे पहले
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  • कुचामन के 5 परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में हुई परीक्षा

राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन यानी शनिवार को कुचामन के 5 परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दूसरे दिन की दोनों पारियों में 7920 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए जिसमे से 5332 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे और 2588 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल करने के बाद प्रवेश दिया गया और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी गई। वही हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस का कड़ा जाप्ता तैनात रहा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो इसके लिए जिला एसपी के विशेष निर्देश पर नागौर एएसपी राजेश मीणा, कुचामन वृत्ताधिकारी मोटाराम बेनीवाल, मकराना वृत्ताधिकारी सुरेश सांवरिया, प्रोबेशनल आरपीएस रूपसिंह, सीआई रामवीर सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने मय जाब्ते के साथ परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए आगे आई अनेक संस्थाएं

कुचामन के 5 परीक्षा केंद्रों पर तीन दिन के लिए चल रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में परीक्षा देने आये अभ्यर्थियों के लिए ठहरने, खाने पीने एवं परीक्षा केंद्र तक लाने व ले जाने की व्यवस्थाएं शहर की अनेक शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा निशुल्क व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में कुमावत समाज व जगदम्बा नवयुवक मंडल द्वारा परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए भी निशुल्क व्यवस्था की गई है।

संयोजक राजकुमार फौजी ने बताया कि बाहर के जिलों से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने कुचामन आये अभ्यर्थियों के लिए ठहरने, खाने पीने व उनके परीक्षा केन्द्रों तक लाने ले जाने के लिए मंडल के सभी सदस्य परीक्षार्थियों की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। परीक्षार्थियों के लिए विश्वकर्मा स्कूल व जगदम्बा भवन में खाने व रहने कि निशुल्क व्यवस्था की गई है।

इसी तरह इंडियन डिफेंस एकेडमी व आस्था महाविद्यालय, मदरसा इस्लामिया सोसायटी की ओर से होद का दरवाजा स्थित सोसायटी के विद्यालय में, गुरूकुल डिफेंस एकेडमी की ओर से मेगा हाइवे स्थित डिफेंस परिसर में परीक्षार्थियों के लिए ठहरने, खाने पीने व परीक्षा केंद्रों तक लाने ले जाने की निशुल्क व्यवस्था की गई है। इसी तरह नगर पालिका द्वारा अंबेडकर भवन में परीक्षार्थियों के ठहरने की निशुल्क व्यवस्था की गई है।

नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी श्रवण राम चौधरी ने बताया कि अंबेडकर भवन में परीक्षार्थियों के ठहरने व सोने के लिए रजाई व गद्दे लगवाकर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, जहां कोई भी अभ्यर्थी अपना नाम पता व प्रवेश पत्र दिखाकर बिना किसी शुल्क के ठहर सकता है।

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