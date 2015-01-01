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अच्छी खबर:पीएनबी उपभोक्ता घर बैठे एफडी पर ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकेंगे

कुचामन2 घंटे पहले
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  • खाते से ले सकेंगे बिना किसी दस्तावेज 90% तक ओवरड्राफ्ट राशि

दीपावली के त्योहारी सीजन में कोरोना काल की आर्थिक तंगी के बीच पंजाब नेशनल बैंक देश भर के एफडी धारक ग्राहकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। ऐसे ग्राहक अब घर बैठे ही एफडी अकाउंट पर संबंधित बैंक शाखा से ओवरड्राफ्ट लोन लेकर खुशियों को दोगुना कर सकेंगे।

बैंक अधिकारी सुधेश पूनिया के मुताबिक सुविधा का लाभ ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पीएनबी वन से लिया जा सकेगा। खास बात यह है कि एफडीआर पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने वाले ग्राहक को इसके लिए बैंक में किसी तरह के दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होगी।

इस सुविधा में ग्राहक घर बैठे ही कभी भी ओवरड्राफ्ट खाते को ऑनलाइन बंद कर सकते हैं। अब तक बैंक के द्वारा योजना में ग्राहकों को घर बैठे यह सुविधा नहीं दी जा रही थी। ब्याज में छूट योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा था।

ऑनलाइन आवेदक को ब्याज में भी रियायत
पीएनबी के मुख्य प्रबंधक बबलू लाम्बा ने बताया की एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने पर एफडी पर देय ब्याज पर 1% अतिरिक्त ब्याज देना होता है। लेकिन ऑनलाइन सुविधा लेने पर ग्राहक को लगने वाले ब्याज में 0.25 प्रतिशत ब्याज कम देना होगा। यानी एफडी पर लगने वाले ब्याज पर 0.75% ही अतिरिक्त देना होगा।

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