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अभियान:कुचामन में 4 जगह से लिए सैंपल, 36 किलो दूषित मावा व 10 किलो मिठाई भी नष्ट की

कुचामन2 घंटे पहले
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  • खाद्य सुरक्षा टीम ने डीडवाना में भी कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के सैंपल भरे, दुकानें हुई बंद

दीपावली पर्व के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को कुचामन में पहली कार्रवाई की। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार कुचामन उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के अनेक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 4 अलग-अलग जगह से सैम्पल लिए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ ने बताया की कुचामन के डीडवाना रोड स्थित एक मिठाई की दुकान से मावे का सैम्पल लिया गया और यहां 10 किलो विभिन्न प्रकार की दूषित मिठाइयां पाई गई, जिन्हें जब्त किया गया। इसी तरह एक मावा एजेन्ट के यहां मावे का सैम्पल लेकर यहां से 18 किलो दूषित मावे को जब्त किया गया। एक अन्य मावा भण्डार से मावे का सैम्पल लेकर यहां से भी 18 किलो दूषित मावा जब्त करने की कार्यवाही की गई। वही एक अन्य मिष्ठान भण्डार से मावे का सैम्पल लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया की टीम द्वारा जब्त की गई दूषित मिठाई व मावे को गड्डा खोदकर नष्ट किया गया।

उन्होंने बताया की जांच के लिए गए सैम्पल खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी रामावतार पूनियां, विधिक बाट माप अधिकारी सुरेश कुमार, सूचना सहायक सुरजाराम, ब्रजेश पारीक मौजूद रहे।

आमजन के स्वास्थ्य असुरक्षित व जीवन को संकट में डालने वालों पर होगी कार्रवाई

आमजन व उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए वर्ष पर्यन्त फूड सेफ्टी और स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। त्यौहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है, इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 26 अक्टूबर से शुरू किए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के 11 वें दिन 5 नवम्बर को कुचामन सिटी और डीडवाना में कई दुकानों से सैम्पल लिए गए।

अतिरिक्त कलेक्टर व अभियान के नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गठित जांच दल ने गुरुवार को कुचामन कस्बे के कई प्रतिष्ठानों के यहां से सैम्पल लिए। उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 14 नवम्बर तक चलेगा।

अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाला मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान रहेगा जारी - जांगिड़

राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश मे आमजन को मिलावटी रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत विशेष टीमों का गठन किया गया है। बुधवार को गठित विशेष टीम द्वारा डीडवाना के बाजार में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व मे सैम्पल भरने की कार्यवाही की गई। जांगिड़ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार दीपावली पर्व को ध्यान मे रखते हुए यह कार्यवाही की जा रही है जो निरंतर जारी रहेगी। टीमों का गठन कर कार्यवाही की जा रही है।

बुधवार को की गई कार्यवाही के दौरान अनेक दुकानदारों ने टीम के आने पर अपनी दुकानें बंद कर दी। ऐसे दुकानदारों की जानकारी लेकर शीघ्र ही विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

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