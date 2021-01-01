पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जीत का जश्न:कुचामन में जीत के बाद समर्थकों ने निकाले जुलूस

कुचामनसिटी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भाजपा-कांग्रेस के हारे प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी से ‘घर-वापसी’, दोनों दल बोर्ड बनाने की कोशिश में जुटे

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने पराजित प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी से परिणाम घोषित होने के साथ ही घर वापसी कर दी। बाड़ेबंदी से लौटकर आए प्रत्याशियों ने बताया कि वहां उनके पास खाने-पीने और सोने के अलावा टीवी देखने का ही काम था। मोबाइल फोन भी नहीं होने के कारण बाहरी व्यक्ति से सम्पर्क संभव नहीं था। नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी-अपनी रणनीति बना रहे है। कांग्रेस के 20 प्रत्याशी तो भाजपा के 18 प्रत्याशी जीतकर आए है।

अब 7 निर्दलीय प्रत्याशियों के सहारे ही बोर्ड बनेगा। भाजपा के एक नेता ने बताया की 4 निर्दलीय प्रत्याशी उनके संपर्क में है जिन्होंने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था और वह जीतकर आए है। वही दो निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व पार्षद आरिफ खान के संपर्क में है। जानकारी यह भी है की भाजपा व कांग्रेस के नेता आरिफ खान से भी संपर्क में है।

फिलहाल स्थिति साफ नही है की कौन पार्टी गठजोड़ कर अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। सालासर की एक होटल में जहां भाजपा प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की गई है वहां सभी भाजपा प्रत्याशियों को मतदान के बाद ठहराया गया था। पार्टी ने किसी भी संभावित रिस्क लेने से बचने के लिए यह कदम उठाया था। रणनीति के अनुसार अब जीते हुए प्रत्याशी अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लेने 7 फरवरी को ही कुचामन पहुंचने की संभावना है।

कांग्रेस की बाड़ाबंदी, बोर्ड बनाने की रणनीति पर मंथन: नगरपालिका चुनाव का परिणाम आने के बाद दोनों ही दलों में बोर्ड बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इधर, कांग्रेस ने जायल के एक रिसोर्ट में प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की हुई है। उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने यहां की कमाल संभाल रखी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser