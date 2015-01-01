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पुलिस चौकी के सामने चोरी:नारायणपुरा में चौकी के सामने वाले घर से 4 लाख रुपए के गहने चोरी, दिवाली मनाने अलवर गया था परिवार

कुचामनएक घंटा पहले
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कुचामन सिटी. मकान में की गई चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान।
  • परिवार त्योहार मना लौटा तभी पता चली चोरी की वारदात, जबकि घर चौकी से सिर्फ 100 मी. दूर
  • चौकी इंचार्ज ही नहीं रहते चौकी पर, खुल बोले- चुनाव की वजह से यहां आना-जाना कम ही हो रहा

मेगा-हाईवे नारायणपुरा स्थित पुलिस चौकी के सामने 100 मीटर दूर स्थित मकान में चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर वहां से लाखों रुपए के जेवरात व नगदी चुराकर ले गए। मकान मालिक दीपावली पर अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव अलवर गया हुआ था और इस दौरान पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान पर धावा बोल दिया और मकान के कमरे में रखी अलमारी को तोड़कर इसमें रखे जेवरात व नगदी चुराकर ले गए।

मकान मालिक दीपावली की छुट्टी मनाकर जब वापिस लौटा और मकान के ताले टूटे देखे और मकान के अंदर सामान बिखरा देखा तो चोरी होने का अंदाजा हुआ। इस पर मकान मालिक ने कुचामन पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया।

जानकारी के अनुसार मकान मालिक श्योराज सिंह पुत्र सेढूराम यादव वर्तमान निवासी मण्डावरा पिछले लंबे समय से यहां रह रहा है और 4 वर्ष पूर्व उसने खुद का मकान भी बना लिया। मकान मालिक ने रिपोर्ट में बताया कि वह 12 नवम्बर को अपने मकान के ताला लगाकर परिवार के साथ अपने गांव अलवर गया था और इस दौरान 17 नवम्बर तक मकान के ताला रहा। मकान मालिक जब वापस आया और देखा तो मकान के ताले टूटे हुए थे।

गश्त बढ़ाने की मांग करने वाले ग्रामीण बोले- चौकी के सामने के घर भी महफूज नहीं, खुद को सतर्क रहना होगा

मेगा हाईवे स्थित जिस मकान में चोरी की घटना हुई है वह चौकी से मात्र 100 मीटर दूर स्थित है लेकिन अज्ञात चोर पुलिस चौकी से भी नहीं डरे और यहां से ताले तोड़कर जेवरात व नगदी चुरा ले गए। पुलिस चौकी के सामने वाले घर में हुई चोरी वारदात के बाद गश्त बढ़ाने की मांग करने वाले ग्रामीण बोले कि चौकी के सामने वाले घर भी सुरक्षित नहीं है। अब तो खुद ही सतर्क रहना होगा।

सोने-चांदी के जेवर के साथ 7200 नकदी ले गए
अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर मकान के अन्दर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखी 1 जोड़ी सोने की चूड़ी, 2 सोने की चैन, 1 जोड़ी झूमकी लड़, ढाई तोले कानो के टोपस, दो सोने चांदी की अंगुठी चुरा ले गए, जिनकी कीमत करीब चार- साढ़े 4 लाख रुपये है और 7200 रुपए नगद चुराकर ले गए। इस पर मकान मालिक ने कुचामन थाने में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मामले की जांच एएसआई पूनमचंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि नारायणपुरा चौकी में पुलिस स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में तैनात नहीं है। इसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं।

^पंचायत चुनावों की वजह से अभी स्टाफ कम है और मेरी भी ड्यूटी चुनावों में होने के कारण चौकी पर जाना कम हो रहा है। चौकी का इंचार्ज एएसआई के पास है लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से मुझे अतिरिक्त चार्ज दे रखा है।
- बोदूराम, हैड कांस्टेबल

निम्बी में भी 13 दिन पहले चौकी से 200 मी. दूर दुकान में हुई थी 13 लाख की चोरी

इतना ही नहीं लाडनूं थाना क्षेत्र के निम्बी जोधा में भी करीब 13 दिन पहले पुलिस चाकी से सिर्फ 200 मीटर दूर दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। चोर दुकान से करीब 13 लाख रुपए के कपड़े ले गए थे। मगर पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस चोरी का भी अब तक खुलासा नहीं हुआ। अब नारायणपुरा में और चोरी हो गई।

इधर... नागौर में 50 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी

ऑन लाइन ठगी का ताजा मामला कोतवाली थाना इलाके का है। एक अज्ञात शख्स ने युवक के मोबाइल व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा और उसको खोलने के लिए कहा। इतना करते ही युवक के खाते से 50 हजार साफ हो गए। इस वारदात के बाद पीड़ित युवक संबंधित बैंक तक पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। इसके चलते न तो रुपए निकालने वाले का कोई सुराग लगा न रुपए किसके खाते में गए यह जानकारी सामने आई।

ठग ने लिंक भेजा, ओपन करते ही खाते से रु. साफ
हालांकि पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस के अनुसार सुभाष पुत्र भोलाराम जाट ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 50 हजार की ठगी करने का प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि ठग ने उसे ऑनलाइन एक लिंक भेजा था, उसे ओपन करते ही उसके बैंक खाते से 50 हजार रुपए निकल गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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