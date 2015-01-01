पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोनाकाल:कुचेरा में 7 कोरोना संक्रमित अब तक 47 पॉजिटिव केस

कुचेरा5 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • संक्रमण के बावजूद लोग मास्क के प्रति लापरवाह

शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर त्योहारी सीजन के चलते शहर के बाजार में ग्राहकों की भीड़ लग रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। जिससे शहर सहित आस पास के क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। गुरुवार को मिली रिपोर्ट में शहर में 7 नये कोरोना संक्रमित पाये गये। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के विशिष्ट चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. रामदेव धूण ने बताया कि 7 नये कोरोना संक्रमित सहित शहर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढकर अब 47 हो गयी है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं। दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें