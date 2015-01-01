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शिविर:गाजू जीएसएस में विद्युत शिविर 7 को होगा

कुचेरा2 घंटे पहले
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क्षेत्र के गाजू जीएसएस में 7 नवम्बर को एक दिवसीय विद्युत शिविर का आयोजन होगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता दिलीप फरड़ोद ने बताया कि शिविर में गाजू ग्राम पंचायत के गाजू, बासनी खलील व ढाढरिया खुर्द के उचित दस्तावेज जमा करवाने वाले ग्रामीणों को हाथों हाथ बिजली कनेक्शन जारी होगा। शिविर में घरेलू, अघरेलु, बूंद बूंद सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शन व अनुसूचित जाति के कृषि कनेक्शन हाथों हाथ जारी किए जाएंगे।

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