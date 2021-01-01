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दुर्घटना:सड़क दुर्घटना में दो लोग हुए घायल

कुचेरा3 घंटे पहले
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क्षेत्र में मंगलवार देर रात्रि दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो व्यक्ति घायल हो गए। जानकारी क अनुसार निम्बङी चांदावतां निवासी रामदयाल पुत्र भारमल बागरिया मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था तभी सिंधलास फांटा के पास सामने अचानक गाय आ जाने से मोटरसाईकिल से गिरकर वह घायल हो गया।

जिसे उपचार के लिए शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया। इसी प्रकार एक अन्य दुर्घटना में ग्वालू निवासी सुरेन्द्र सिंह पुत्र बेनसिंह मोटरसाइकिल फिसल जाने से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए यहां के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया।

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