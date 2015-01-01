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आरोप-प्रत्यारोप:सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप

मकराना2 घंटे पहले
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  • गुलाबपुरा गली में सीसी सड़क निर्माण का कार्य

शहर के ईदगाह रोड स्थित गुलाबपुरा गली में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लोगों ने लगाया। इस पर ठेकेदार काम बीच में ही छोड़कर भाग गया। जानकारी अनुसार नगर परिषद मकराना के वार्ड संख्या 51 व 49 में आने वाली गुलाबपुरा गली में सीसी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है।

निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार से सड़क निर्माण में कम गुणवत्ता व घटिया मटेरियल और बिना लेवल निर्माण करने की बात कहते हुए सही सामग्री से निर्माण करने की मांग की। सही काम नहीं करने पर सभापति से शिकायत करने की बात कही। स्थानीय निवासी मोहम्मद फारूक समनिगर, मोहम्मद रमजान, शराफत अली, इमरान अहमद, जाबिर अली, बिलालुदीन आदि ने बताया कि ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य की कहने पर ठेकेदार ने काम बीच में ही छोड़कर अपना सामान लेकर चला गया। जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी को फोन पर उक्त समस्या की जानकारी दी।

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