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दिव्यांग कल्याण:दिव्यांगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान, मास्क का भी वितरण

मकराना7 घंटे पहले
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  • दिव्यांग कल्याण विकास सेवा समिति मकराना की बैठक का आयोजन

दिव्यांग कल्याण विकास सेवा समिति मकराना की एक बैठक गुरुवार को आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल हमीद चौहान ने की। इस दौरान ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जयप्रकाश जांगिड़ मुख्य अतिथि थे। इस दौरान दिव्यांगजनों हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि जांगिड़ ने कहा कि संस्था विभागीय सहयोग लेकर योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि जरूरतमंद लाभांवित हो सके। इस दौरान आस्था कार्ड का वितरण किया गया। संस्था की ओर से नागरिकों को मास्क वितरण कर कोरोना महामारी से बचाव हेतु जागरूक भी किया गया।

समिति सदस्यों ने शहर में जरूरतमंद दिव्यांजनों को मोटराइज्ड ट्राई साईकिल व इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आवंटित करवाने हेतु दिव्यांगजनों की सूची भी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को सौंपी। इस अवसर पर सेवा समिति सचिव शब्बीर अहमद टांक, शफीक अहमद गौड़, मो. जावेद, मो. शकील मुस्तफा, ओमप्रकाश, मो. आरिफ आदि मौजूद थे।

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