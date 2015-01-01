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अभियान:कोरोना के प्रति किया जागरूक, डेगाना में भी रैली निकाली, मास्क भी बांटे

मकराना2 घंटे पहले
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  • पालिका-प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान

कोरोना महामारी की जागरूकता को लेकर सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को युवा हिन्दू गौ रक्षा सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा मंगलाना रोड पुलिया के पास नो मास्क-नो एंट्री का होर्डिंग लगाया गया है।

समिति द्वारा कुछ दिन पहले नगर परिषद उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी को 5 हजार स्टीकर एवं एक हजार मास्क वितरण करने के लिए दिए गए एवं समिति द्वारा पूर्व में लॉकडाउन में तीन माह तक शहर में घूम रहे बेसहारा गौवंश के लिए प्रतिदिन हरा चारा एवं पानी की व्यवस्था की गई थी।

इस मौके पर समिति के संस्थापक पूरणमल, सुरेश कुमावत, शक्ति सिंह मकराना, सुखराम गांधी, डॉ. अनिल प्रजापत, पशुधन सहायक मुकेश सिंगाड़िया, दीनदयाल आलड़िया सहित अन्य मौजूद थे। नगरपालिका का कोरोना जागरूकता अभियान जारी है।

नगर पालिका मेड़ता की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को न्यायालय परिसर में मास्क का वितरित किया गया। जागरूकता अभियान के तहत कचहरी परिसर, तहसील कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय, डिप्टी ऑफिस एवं न्यायालय परिसर के बाहर स्टांप वेंडर, टाइपराइटर और वकीलों के चैंबर में मास्क वितरण किए गए।

इस अवसर पर सुमित, मोबिना, मनोज सिखवाल, पीराराम, रामराज जांगिड़ आदि मौजूद रहे। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान एडवोकेट जगदीश सारस्वत, बलराम बेड़ा, इकबाल पठान, लखाराम मेहला, रवि कमेड़िया, याकूब व कमल आदि ने प्रत्येक चेंबर कार्यालय के बाहर स्टीकर लगाए।

डेगाना : नामदेव टाक दर्जी समाज की ओर से हुआ कार्यक्रम
कोरोना के खिलाफ पालिका द्वारा शहर में चलाये जाने वाले अभियान के तहत गुरुवार को नामदेव टाक दर्जी समाज डेगाना ने शहर में विभिन्न जगहों पर लोगों को मास्क वितरित किए। ईओ सुनिल चौधरी ने इसकी जानकारी देकर बताया कि गुरुवार को नामदेव टाक दर्जी समाज ने शहर के बस स्टैंड, सदर बाजार, राजकीय चिकित्सालय, विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में जाकर लोगों को मास्क वितरित किए और उन्हें कोरोना जैसी महामारी से जागरूक होकर स्वयं के साथ औरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

जिससे डेगाना शहर ही नहीं ग्रामीण अंचल को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। नामदेव टाक दर्जी समाज डेगाना की रैली में किशन लाल झाकल, राधेश्याम दर्जी, गजेंद्र दर्जी, राज प्रकाश झाकल, बंकट दर्जी, ओमप्रकाश दर्जी, पन्नालाल, नवीन दर्जी, विशाल रूणवाल एवं अशोक दर्जी उपस्थित रहे।

आमजन को मास्क वितरित किए गए। वाहनों पर स्टीकर चिपकाए गए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सुनील चौधरी, सफाई जमादार रामकिशोर, दीपक टेलर, जस्सी प्रजापत, कृपाराम एवं सुरेश पालिका कार्मिक उपस्थित रहे।

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