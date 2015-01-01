पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने की मांग

मकराना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कांग्रेस कार्यकर्ताओं व मकराना मदरसा पैराटीचर्स संघ के सदस्यों ने एसडीएम को सीएम के नाम दिया ज्ञापन

कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं व मकराना मदरसा पैराटीचर्स संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी सैयद शीराज अली जैदी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने एवं प्रत्येक स्कूल जहां पर दस बच्चे उर्दू पढऩे वाले हैं वहां पर उर्दू विषय पढ़ाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। ज्ञापन में चौधरी ने बताया कि मदरसा पैराटीचर्स को प्रबोधक के रूप में नियुक्ति देकर उन्हें नियमित करने की मांग अनेक बार उठाई जा चुकी है।

वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने राजीव गांधी पैराटीचर्स और मदरसा शिक्षा सहयोगियों को प्रबोधक के रूप में नियमित किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों व मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने का वायदा किया था लेकिन अब तक उनके नियमितिकरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

चौधरी ने मदरसा पैराटीचर्स को शीघ्र ही प्रबोधक के रूप में नियमित कर राहत प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इसी प्रकार ज्ञापन में बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा स्टाफिंग पैटर्न मई 2019 के एक तृतीय भाषा प्रावधान को समाप्त कर उर्दू, सिंधी, पंजाबी, फारसी के शिक्षण को पूर्व की भांति यथावत रखकर संशोधित आदेश निकाले जाएं।

उन सभी स्कूलों में जहां दस बच्चे उर्दू पढऩे वाले हैं वहां पर उर्दू पढ़ाई जाए तथा उर्दू अध्यापक का पद सृजित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालयों में उर्दू विषय की स्वीकृति की मांग को लेकर चुरू जिले से पूर्व विधायक भोलू खान के पुत्र शमशेर खान ने दाण्डी तक की 1081 किमी की पदयात्रा शुरू की है जो कि अब तक 650 किमी का सफर तय कर चुके हैं तथा उनके पांव जख्मी हो चुके हैं।

ऐसे में उन्होंने उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण सहमति बनाकर शमशेर खान की यात्रा को सम्मानपूर्वक समाप्त करवाने की पहल करवाने की मांग भी की है। ज्ञापन देते समय पैराटीचर्स संघ अध्यक्ष गयूर अहमद खत्री, सचिव अब्दुल रशीद मंसूरी, मो. सैयद, मोहम्मद आदिल, आरिफ अली आदि उनके साथ मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें