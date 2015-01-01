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मांग:व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की

मकराना4 घंटे पहले
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  • राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने सीबीईओ को ज्ञापन सौंपा

व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

प्राध्यापक संघ ने सीबीईओ को बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सफेड बड़ी द्वारा व्याख्याता अशोक कुमार बावरी एवं स्टाफ के अन्य साथियों के अभद्र व्यवहार उपरांत अधिनायकवादी बनकर, बिना जांच व मुक्ति युक्त कारण के बिना, अलोकतांत्रिक तरीके से अशोक कुमार को सीधे ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के लिए 19 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप के माध्यम से एसएलपी भेजकर कार्यमुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बेबुनियाद, मनघडंत, आधारहीन तथ्यों के आधार पर स्टाफ साथियों पर निराधार आरोप लगाकर शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने करने का असफल प्रयास किया गया है।

जिसका संघ पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने सीबीईओ से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ करवाई करने की मांग की है। साथ ही करवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जिस पर सीबीईओ ने तीन सदस्यों की टीम गठित कर तीन दिन में जांच कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान संघ अध्यक्ष रामनिवास किरडोलिया, बख्तावर सिंह, उगमाराम बडारडा, मेवाराम जुणावा, हंसराज, डीपी व्यास, नवरत्न देव, मांगीलाल, भंवरलाल गुर्जर सहित अन्य उपस्थित थे।

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