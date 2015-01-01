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ज्ञापन:हरे पेड़ों की कटाई करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की

मकराना2 घंटे पहले
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  • सिक्ख समुदाय के नागरिकों व विश्व हिन्दू परिषद ने सौंपा ज्ञापन

गुरुद्वारा श्री नानकदेव जी प्रबंधन कमेटी के सेवादार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को सिक्ख समुदाय के नागरिकों व विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी सैयद शीराज अली को ज्ञापन देकर मंगलाना रोड किनारे लगे नीम के हरे पेड़ों की कटाई व छंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा संस्था ने काफी मेहनत व प्रयासों से मंगलाना से मकराना होते हुए एरिया रोड व बोरावड़ रोड पर सड़क के दोनों ओर नीम के पेड़ लगाए जिसमें मकराना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी भरपूर सहयोग किया। पेड़ आज काफी बड़े होकर वृक्षों में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सर्दी शुरू होने के साथ पेड़ों के सामने मौजूद मार्बल गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोगों ने पेड़ों की छंगाई व कटाई करनी शुरू कर दी जिससे रोड़ का सौन्दर्य तो खराब होता ही है परंतु इससे ज्यादा निरीह पक्षी प्रभावित हो रहे हैं।

पेड़ों पर चुगा पात्र व पानी के परिंडे लगाए हुए हैं। इन पेड़ों पर हजारों की संख्या में पक्षियों का आसरा बना हुआ है तथा पेड़ों की छंगाई किए जाने से उनका आसरा उजड़ रहा है। इसके अलावा नगर परिषद के कर्मचारी पेड़ों के तनों के पास कचरा संग्रहित कर उसे जलाते हैं जिससे कुछ जगहों पर तने तक पेड़ आग से झुलस चुके हैं।

ऐसे में गुरूद्वारा संस्था ने शहर के पर्यावरण के लिए प्रयास किए परंतु कुछ लोग लापरवाही बरतकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए हरे भरे पेड़ों के साथ बेदर्दी से पेश आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने नगर परिषद कर्मचारियों व पेड़ों की छंगाई कटाई करने वाले लोगों को पाबंद करने एवं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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