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कार्रवाई:युवक के हाथ-पैर फ्रैक्चर करने के आरोपी को पकड़ा

मकराना2 घंटे पहले
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  • कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

एक युवक के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर फ्रेक्चर कर देने के एक आरोपी को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर को प्रार्थी मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद इस्माइल सिलावट उम्र 35 साल निवासी इकबालपुरा ने पुलिस में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि आरोपी मेहबूब भाटी ने उसके आड़े फिरकर सरिए से मारपीट की। हमले में प्रार्थी के हाथ पैर फ्रेक्चर हो गए। इस पर हैड कांस्टेबल महेन्द्र कुमार ने अनुसंधान करते हुए आरोपी की टोह ली। उसके मकराना में ही होने की जानकारी मिलने पर थानाधिकारी रोशन लाल सांवरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी मेहबूब अली पुत्र खलील अहमद भाटी उम्र 26 वर्ष निवासी माताभर रोड मकराना को शहर से गिरफ्तार कर लिया एवं उसे एसीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस टीम में सीआई रोशन लाल के अलावा हैड कांस्टेबल महेन्द्र कुमार, कांस्टेबल दिनेश कुमार, नेमाराम, तनसुख आदि शामिल थे।

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