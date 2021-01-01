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कार्रवाई:पुलिस एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 250 लीटर वॉश नष्ट की

मकराना2 घंटे पहले
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मकराना. वॉश नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए पुलिस। - Dainik Bhaskar
मकराना. वॉश नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए पुलिस।
  • अवैध शराब बनाने के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया गया

जहरीली व अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले व विक्रेताओं पर कार्रवाई को लेकर मकराना पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकराना क्षेत्र में 250 लीटर वॉश नष्ट की है। अवैध शराब बनाने के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला व पुरूष शामिल है। मकराना थानाधिकारी रोशनलाल सामरिया के सुपरविजन में भी अवैध शराब विक्रेताओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है।

इसके तहत पुलिस व आबकारी की टीमों ने बोरावड़, सुंथली, कचोलिया, बुड़सू सहित मकराना शहर में विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर शराब बनाने में काम में ली जा रही 250 लीटर वॉश नष्ट की। इस दौरान बोरावड़ के छापर कॉलोनी स्थित बावरी मोहल्ला में नौरत पुत्र रामदयाल बावरी के घर से 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई। जिस पर उसे गिरफ्तार कर मकराना थाना लाया गया।

सूंथली ग्राम में धन्नीदेवी पत्नी हजारीराम बावरी अवैध शराब बेचते पाई गई व उससे 5 लीटर हथकढ़ शराब बरामद हुई, जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। कार्यवाही करते समय टीम में मकराना थाना के हैड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, कांस्टेबल सुरेश कुमार, विनोद कुमार, गोविंदी सहित आबकारी विभाग परबतसर प्राधिकारी लोडूराम बेड़ा, हनुमान सिंह, हरलाल, नोलाराम, नंदाराम, दराब खां व हरिराम शामिल थे।

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