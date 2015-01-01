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प्रस्ताव:ट्राई साईकिल दिलवाने के लिए प्रस्ताव भिजवाए

मकराना7 घंटे पहले
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मकराना ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जयप्रकाश ने विभाग के सहायक निदेशक नागौर को मकराना क्षेत्र के 17 दिव्यांगजनों हेतु मोटराइज्ड ट्राई साईकिल आवंटन हेतु प्रस्ताव बनाकर भिजवाए हैं। जानकारी अनुसार वार्ड 20 निवासी आमिर खान, वार्ड 22 निवासी जावेद अली, इमाम चौक निवासी मो. शफीक, निपेंसी रोड निवासी मोहम्मद मुस्तफा, ब्राह्मणों का टीबा निवासी निसार अहमद, वार्ड 12 निवासी मो. अयूब, वार्ड 4 निवासी मोहम्मद शकील, वार्ड 21 निवासी ओमप्रकाश, गरीब नवाज बस्ती निवासी इस्लाम, जूसरिया निवासी लीला देवी, आदि को मोटराइज्ड ट्राई साईकिल आवंटित करने की अनुशंषा की गई है।

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