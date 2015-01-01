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सेवा:मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन

मकराना4 घंटे पहले
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  • मकराना के मतदान केन्द्रों पर आयोजित किया गया शिविर

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को मकराना के मतदान केन्द्रों पर शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान आगामी 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाने और अपात्रों के नाम हटाने एवं नामों में सुधार का कार्य किया गया। बूथों पर एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मतदाताओं के आवेदन पत्र तैयार करवाने की कार्रवाई भी की। साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में मतदाताओं को बताया गया।

वही दूसरी ओर नाम जुड़वाने, नाम हटवाने, स्थानान्तरित करवाये जाने संबंधित प्रपत्रों को भी उपलब्ध करवाये जाने की कार्रवाई बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा की गई। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे एवं आपत्तियां शुक्रवार से आगामी 21 दिसम्बर तक मांगी जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 19 दिसम्बर को पठन और सत्यापन किया जाएगा।

राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर निर्धारित की गई हैं। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 11 जनवरी, 2021 तक किया जाएगा तथा 18 जनवरी, 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩे, हटाने तथा संशोधित करने का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के तहत बेहतर ढंग से हो इसमें सहयोग किया जावें। कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे।

वह अपने-अपने बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं (बीएलए) को सक्रिय करें, जिससे आगामी 1 जनवरी, 2021 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले अधिक से अधिक नव मतदाताओं तथा अन्य शेष रहे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जुड़वा सकें।

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