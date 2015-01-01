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ठगी का मामला:धोखाधड़ी के आरोपी युवक को जेल भेजा

मकराना6 घंटे पहले
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धोखाधड़ी के आरोपी एक युवक को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। आरपीएस प्रोबेशनर विकास धींधवाल ने बताया कि मकराना के गुवाड़ मोहल्ला निवासी मोहसिन गजधर पर अपनी मार्बल खान इकरारनामा कर रुपए लेने के साथ लोगों को झांसे में लेकर रुपए ऐंठने एवं वापस नहीं लौटने का मामला दर्ज हुआ था।

जिसके तहत मकराना पुलिस ने आरोपी युवक मोहसिन गजधर को धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 व 406 में गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद युवक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा युवक को 24 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं अन्य लूट के मामलों को लेकर पुलिस जांच कर रही है।

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