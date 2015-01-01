पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापरवाही:डिस्कॉम का एईएन कार्यालय भवन तैयार, तो भी नहीं हो रहा स्थानांतरित

मेड़ता4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बिजली उपभोक्ताओं को 15 किमी दूर मेड़ता सिटी जाना पड़ रहा है

मेड़ता रोड में 33 केवी जीएसएस परिसर में सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय खोलने के लिए भवन बनकर तैयार कर दिया गया है। मगर 14 माह बाद भी कार्यालय मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड स्थानांतरित नहीं हो पाया है। इस कारण किसानों व ग्रामीणों को 15 किमी का सफर करते हुए मेड़ता सिटी जाना पड़ रहा है।

ऐसे में आर्थिक व समय के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मेड़ता रोड सहित आस पास के गांवों के ग्रामीणों व किसानों की सुविधा के लिए मेड़ता रोड स्थित 33 केवी जीएसएस परिसर में ही सहायक अभियंता कार्यालय भवन का निर्माण शुरू करवाया गया जो करीब सितंबर 2019 में बनकर तैयार हो गया।

मगर डिस्कॉम की शिथिलता के कारण स्थानांतरित नहीं हो सका है। इस कारण घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों को छोटी से छोटी समस्या के लिए मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक का सफर तय करना पड़ रहा है। मेड़ता रोड, छापरी, ओलादन, गागूड़ा, रियाश्यामदास, जारोड़ा, दत्ताणी आदि गांवों के उपभोक्ता परेशान हैं।

कस्बे में सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय खुलने के साथ ही उपभोक्ता घरेलु, व्यावसायिक कनेक्शन, बिल में सुधार, विद्य़ुत भार बढ़ाने आदि कार्य मेड़ता रोड में ही हो जाएंगे। जसाराम लटियाल, कैलाश चंद शर्मा, रतनलाल, रामअवतार शर्मा, परसाराम लटियाल आदि ने बताया कि डिस्कॉम के प्रति किसानों व उपभोक्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है। गत सितंबर में राज्य के ऊर्जामंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भी भेजे गए थे। मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें