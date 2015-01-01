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चुनाव:पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए चार नामांकन पत्र दाखिल

मेड़ता2 घंटे पहले
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  • 35 वार्डों के लिए एक दिन में 84 आवेदन पत्र दिए

आगामी पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर मेड़ता पंचायत समिति के 35 वार्डों के लिए गुरुवार को 84 आवेदन पत्र दिए गए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम केआर चौहान ने बताया कि पंचायत समिति चुनाव के लिए 35 वार्ड हैं। इनके लिए 84 आवेदन पत्र दिए गए जबकि उनमें से चार आवेदन पत्र एसडीएम के समक्ष पेश किए गए जिनमें वार्ड 16 खाखड़की से महिपाल, वार्ड 20 डांगावास राजवीर जाजड़ा व वार्ड 32 देशवाल कमलेश कासनिया, विमलेश कासनिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नायब तहसीलदार सतीश राव, बाबूलाल गौड़, कैलाशचंद्र व्यास, नाथूराम थिरोदा, राम रघुनाथ भादू, हरिराम कलवाणिया, मोहनलाल, धारूराम जाजड़ा, सीताराम डांगा, राजेश डांगा, मूलाराम ढाका, रामस्वरूप बेड़ा, ओमप्रकाश डूकिया ने फार्म लेने के साथ जांच कार्य पूरा किया।

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