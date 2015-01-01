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चोरी:संदूक से चोरी हुए सोने के जेवरात 10 दिन बाद घर परिसर में ही पड़े मिले

मेड़ता2 घंटे पहले
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  • रिपोर्ट लिखाने वाले ने थाने में फोन कर एक थैली में पड़े मिल जाना बताया

मौलासर थाने के क्यामसर गांव में गत 10 दिन पहले एक घर से चोरी हुए सोने के जेवरात घर परिसर में ही पड़े मिले। प्रार्थी ने घर की सन्दूक से चोरी होने का मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी पांचूराम चौधरी ने बताया कि क्यामसर निवासी कानाराम पुत्र बंसी राम मेघवाल ने 10 दिन पहले मामला दर्ज करवाकर बताया था कि उसकी पुत्री के गहने घर के ही एक कमरे में सन्दूक में रखे थे। जब वो ससुराल जाने लगी तो सन्दूक से गहने देने के लिए जब खोला तो गायब मिले। थानाधिकारी ने बताया कि अचानक बुधवार को देर शाम प्रार्थी कानाराम का फोन आया कि उसके गहने उसके घर के परिसर में ही एक थैली में पड़े मिल गए, जबकि रिपोर्ट में प्रार्थी ने अपने स्वयं और पुत्री दोनों के गहने उसी सन्दूक में रखे होने की रिपोर्ट लिखाई थी। मौलासर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।

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