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मेड़ता:मंदबुद्धि व्यक्ति को किया परिजनों के सुपुर्द

मेड़ता4 घंटे पहले
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  • 4 नवंबर को घर से बिना बताए निकला था व्यक्ति

करीब तीन दिन पूर्व अपने घर से बिना बताये निकले 40 वर्षीय मंदबुद्धि व्यक्ति को रेलवे सुरक्षा बल ने उसके परिजनों के सुपुर्द किया। रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार 5 नवंबर को आगरा निवासी हाल बीकानेर मनोहर सिंह ने रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मेड़तारोड पर आकर बताया की उसका साला पहाड़ी सिंह (40) जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।

4 नवंबर को घर से बिना बताये निकल गया जिसकी फोटो सोशल मीडिया समूहों पर भी जारी की गई है लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा है। आरपीएफ पोस्ट मेड़ता रोड के ऑन ड्यूटी सिपाही प्रहलादराम ने एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन के बाहर कम्बल ओढ़े हुए बैठा देखा तो पूछताछ करने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया।

इस पर उसे पोस्ट पर लाया गया। उसकी पहचान फोटो से करते हुए उपनिरीक्षक सोमवीर चौधरी को सूचना दी। परिजनों को सूचना देने पर वे मेड़ता रोड आए। व्यक्ति की पहचान पहाड़ी सिंह के रूप में हुई।

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