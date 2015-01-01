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मीटिंग:ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश व जानकारी

मेड़ता3 घंटे पहले
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  • पंचायत समिति सभागार में हुई ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक

पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को विकास अधिकारी डॉ. मूलाराम जांगू की अध्यक्षता में एवं जिला परिषद नागौर अधिशासी अभियंता श्रीकिशन नोगिया की मौजूदगी में ग्राम विकास अधिकारियों, कनिष्ठ तकनीकी सहायको सहित मनरेगा से जुडे अधिकारियों व कार्मिकों की बैठक हुई। इस मौके पर पंचायत चुनाव के साथ ही मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राज ई-पंचायत पोर्टल सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बीडीओ डॉ. मूलाराम जांगू ने सभी को जिम्मेदारी से काम करते हुए मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लेकर आवश्यक हिदायत देने के साथ ही मनरेगा प्रगति कार्यो की जानकारी ली।

कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए आधार भुगतान कलस्टर के अनुसार बढाएं जाने के साथ ही रिजक्ट भुगतान को पुन: सही भुगतान कर श्रमिकों को समय पर मजदूरी दिलाने, एक सौ दिन का रोजगार देने, जॉब कार्ड का समय पर अपडेट करने सहित मनरेगा कार्यो को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वहीं बीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति कार्यो की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए वर्ष 2019-20 के अपूर्ण आवास लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूर्ण करने की हिदायत दी। साथ ही पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित राज ई-पंचायत पोर्टल को लेकर जिम्मेदारी से काम करते हुए ई-पंचायत के माध्यम से ऑन लाइन भुगतान, ऑन लाइन मस्टररोल जारी करना, ऑन लाइन स्वीकृतियां, जियो टेगिंग, एन एक्शन सॉट में कार्य करना, पंचायत अवार्ड पोर्टल पर सूचना अपलोड करना, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्य सहित संबंधित सभी कार्य ऑन लाइन करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पंचायत समिति सहायक अभियंता रामपाल डूडी, अति. विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक आदि मौजूद थे।

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