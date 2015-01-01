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बयान:परबतसर पं.स. में निश्चित तौर पर आरएलपी का बनेगा प्रधान: स्पर्धा

हरनावां4 घंटे पहले
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  • रालोपा की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा परबतसर दौरे पर रही

रालोपा की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा परबतसर दौरे पर रही। जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान रालोपा प्रदेश कमेटी के सदस्य प्रेमाराम खोखर व परबतसर चुनाव प्रभारी अनिल थानवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्पर्धा चौधरी ने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परबतसर में प्रभारी अनिल थानवी के नेतृत्व में मजबूती से पंचायत व जिला परिषद के चुनाव लड़ेगी।

साथ ही प्रधान भी आरएलपी का ही बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अफवाह ना फैलाए की आरएलपी चुनाव नहीं लड़ेगी। परबतसर आरएलपी का मजबूत गढ़ रहा है और रहेगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य मुद्दा किसान और जवान की आवाज को बुलंद करना है।

साथ ही जनता को मुफ्त टोल, बिजली और किसानों को सरकारी दर के साथ-साथ सहुलियत से सारी चीजें उपलब्ध हो। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह गिंगोली, महेन्द्र सिंह रुनिजा, चेतन सिंह, सुरेंद्र सिंह, गिरधारी सहित करीब 40 कार्यकर्ताओं ने आरएलपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

वही एक साथ तीन पीढ़ी (दादा, पिता व बेटा) गफूर खां, रिमजू खां व सलीम ने भी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान हरिराम झुंझारपुरा, ललित गोदारा, मुकेश व महिला शक्ति संतोष देवी, किरण चौधरी, सुभीता सिंह बिजारणियां सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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