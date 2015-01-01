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सेवा:कोरोना से बचाव को लेकर आमजन को किया जागरूक

मेड़ता4 घंटे पहले
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मेड़ता नगरपालिका सभागार में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर महिलाओं की एक बैठक हुई। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी जेपी श्रीमाली ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाए, अपने मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से लगाएं तथा हाथों को धोने के साथ सैनिटाइज भी करें।

जागरूक अभियान के तहत वार्ड 25 में मास्क वितरित किए। अक्षरा एजूकेशन एंड वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन व पालिका की ओर से डोर टू डोर जाकर स्टिकर चिपकाए गए। इस मौके पर जय प्रकाश श्रीमाली, नदीम, मोबिना, मनोज, विकास अजमेरा आदि मौजूद रहे।

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