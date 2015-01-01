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समस्या:मालगाड़ियाें से खुले में उड़ रहे कोयले से बढ़ी स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी

मेड़ता3 घंटे पहले
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मालगाड़ी में कोयला से भरे वैगनों को तिरपाल से ढके बिना ही परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में आए दिन कोयला की चोरी, आगजनी आदि हो रही है। फिर भी गंतव्य स्थान से रवाना होने पर नियमानुसार गुजरात राज्य से सूरतगढ़ थर्मल पावर व बोकारो सिटी सहित अन्य स्थानों पर भारी संख्या में मालगाड़ी के वैगनों में कोयला भरा जाकर भेजा जाता है। मेड़ता रोड से एक दिन में करीब सात से आठ से अधिक मालगाड़ी गुजरती है। जिसमें मात्र एक या दो-दो मालगाड़ी के वैगनों को तिरपाल से ढका रहता है।

मगर शेष मालगाड़ी बिना तिरपाल ढके ही संचालित होती है। ऐसे में कोयला में आग की घटनाएं होती रहती है। कोयला भी अधिक भरा जाने के बाद पानी का छिड़काव किया जाता है। जिससे भार बढ़ जाने पर क्षमता से अधिक वजन बढ़ जाने पर इंजन भी फेल हो जाता है।

मगर रेल प्रशासन सख्ती से रेलवे बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए कंपनियों व ठेकेदारों को पाबंद कर दे तो ऐसी घटनाओं पर अकुंश लग सकता है। मालगाड़ी में करीब 58 वैगन होते है। मालगाड़ी चलने पर कोयला उड़ता भी है। इस कारण प्रदूषण भी फैलता है। जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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