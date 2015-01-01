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परेशानी:बाड़मेर से 8 व ऋषिकेश से 9 को ट्रेन का संचालन रद्द

मेड़ता4 घंटे पहले
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  • किसान आंदोलन के कारण प्रभावित हो रही ट्रेनें

किसान आंदोलन के कारण बाड़मेर- ऋषिकेश कालका एक्सप्रेस का संचालन बाड़मेर से 8 नवंबर व ऋषिकेश से 9 नवंबर को संचालन रद्द किया गया है। हरियाणा में किसान आंदोलन के कारण बाड़मेर- ऋषिकेश का संचालन 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक व ऋषिकेश से बाड़मेर आने वाली ट्रेन का 23 अक्टूबर से 8 नवंबर तक संचालन रद्द कर दिया गया था।

मगर रेल प्रशासन के द्वारा बाड़मेर से 8 नवंबर को संचालन रद्द किया गया है। तो दूसरी ओर ऋषिकेश से 9 नवंबर को संचालन रद्द किया गया है। वही हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित करने जा रहे लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बस या निजी वाहन से ही हरिद्वार जाने की विवशता बन गई है

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