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कार्रवाई:ट्रेन में चोरी के तीन प्रकरण में वारंटी को किया गिरफ्तार

मेड़ता3 घंटे पहले
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ट्रेन के चोरी करने के तीन प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर तीन गिरफ्तारी वारंट के आरोप में जीआरपी ने नागौर से एक आरोपी विनित अटल को गिरफ्तार किया है। जीआरपी थानाधिकारी हेमसिंह ने बताया कि जीआरपी पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत नागौर जीआरपी चौकी प्रभारी छोटाराम पूनियां, मुकेश विश्नोई, दिलीप कुमार की विशेष टीम का गठन किया गया।

रेलवे न्यायालय जोधपुर द्वारा तीन अलग अलग प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर जारी गिरफ्तार वारंट के आधार पर नागौर के भूरावाड़ी निवासी विनीत अटल उर्फ पिन्टू माहेश्वरी को गिरफ्तार किया गया। ज्ञात रहे कि आरोपी ने वर्ष 2014 में चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी किया था। इस वारंटी को अप्रेल 2019 को रेलवे न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद वह न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ।

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