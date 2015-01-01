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कोरोना:जिले में 58 कोरोना संक्रमित मिले, अब तक 6982 मरीज

नावां2 घंटे पहले
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कोरोना को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है मगर कोरोना महामारी अपने पांव पसारती जा रही है। चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को आई रिपोर्ट में शहर के 13 लोग पॉजिटिव आए हैं।

शहर के वार्ड संख्या सात, आठ व अठारह के लोग पॉजिटिव आए हैं। बताया जा रहा है कि लोग जांच करवाने के बाद शहर में खुले घूमते हैं। शहर में मुख्य बाजार सहित अन्य जगहों पर 10 प्रतिशत लोग ही मास्क का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आंकड़ा बढ़ रहा है।

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