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निकाय चुनाव:नावां में भाजपा को बहुमत, 13 सीटें जीती, कांग्रेस 10, निर्दलीय को 2 सीटें

नावां सिटी2 घंटे पहले
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नावां. शपथ ग्रहण करते भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद। - Dainik Bhaskar
नावां. शपथ ग्रहण करते भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद।

नगरपालिका चुनाव 2021 के तहत रविवार को मतगणना में आए परिणामों के बाद एक बार फिर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा है। नावां नगरपालिका के लिए भाजपा को यहां 25 में से 13 वार्डों पर जीत मिली है। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई हैं वहीं 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता उप मुख्य सचेतक व नावां विधायक महेंद्र चौधरी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

पंचायत चुनावों में शिकस्त मिलने के बाद महेंद्र चौधरी ने पालिका चुनावों में काफी मेहनत की। यहां कांग्रेस को यदि दो निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन मिल भी जाता है तो भी कुल 12 सीट ही होती है। जबकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। हालांकि पालिकाध्यक्ष कौन बनेगा यह तो आगामी 7 जनवरी को ही तय हो पाएगा।
भाजपा के तेरह नवनिर्वाचित पार्षदों ने ली शपथ
नावां सिटी| नगरपालिका चुनाव 2021 के तहत रविवार को मतगणना हुई। जिसमें भाजपा के तेरह प्रत्याशी विजयी हुए। इसके पश्चात रविवार की दोपहर सभी तेरह नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने भाजपा के पार्षदों को शपथ दिलाने के पश्चात प्रमाण पत्र दिया। भाजपा पार्षदों ने देश के संविधान की पालना करने के साथ साथ देश मे स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली।

डेगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

नगरपालिका डेगाना में हुई भारी जीत के बाद रविवार को कांग्रेस कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उठाई तथा मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा ने इस जीत पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मतगणना में जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिलने के समाचार मिले तो कार्यकर्ताओं ने विजेता पार्षदों का जुलूस निकाला।

डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा ने इसे डेगाना के नागरिकों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत बताया। इस अवसर पर पूर्व सेशन जज हरसुखराम पूनिया, मदनलाल अटवाल, गिरधारी मुण्डेल, शिवनाथ सिंह, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष मांगीलाल बेनीवाल, शहर ब्लाक अध्यक्ष सीताराम बिन्दा, भंवरलाल सारण, लालाराम खिलेरी, हाफीज खान, प्रवक्ता इब्राहिम खान, अनवर अली, हारून रसीद खां, रामस्वरूप टेलर, छोटू सिंह झगड़वास, कालू मो. छीपा, हुकमाराम बाजिया, रामअवतार खटोड़, द्वारका प्रसाद हैडा, मुकेश भीचर, मोहसिन खान आदि मौजूद रहे। मदनलाल अटवाल पालिकाध्यक्ष पद के दावेदार बताए जा रहे हैं।

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